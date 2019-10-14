Калуга, 14 октября 2019, 18:03 — REGNUM Проект регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года одобрен 14 октября на заседании правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра финансов области Валентины Авдеевой, прогнозируемые объемы поступлений доходов в областную казну составят в 2020 году 67,2 млрд рублей, в 2021 году — 63,8 млрд рублей, а в 2022 году — 64,4 млрд рублей. В 2020 году дефицит бюджета прогнозируется в размере 2,9 млрд рублей. В последующих годах бюджет планируют сделать бездифицитным. В числе главных приоритетов бюджетной политики региона — финансирование мероприятий в рамках реализации национальных проектов. Так, в ближайшие годы планируется уделить больше внимание наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, серьезным преобразованиям в здравоохранении, а также развитию дорожной отрасли.
Важным результатом для региона станет снижение государственного долга области.
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