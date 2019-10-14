Феодосия, Крым, , 17:58 — REGNUM Крымский парламент поддержал включение АО «Морской нефтяной терминал» в план приватизации госимущества на 2019 год и рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании. Об этом 14 октября журналистам сообщила председатель комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

По её словам, на продажу выставят 100% акций, стоимость которых оценена в 769,8 млн рублей.

«Предлагаю поддержать рассмотрение данного проекта на ближайшем заседании Государственного совета Республики Крым», — отметила Добрыня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Крыма приняло решение учредить АО «Морской нефтяной терминал» на базе феодосийской нефтебазы, которая ранее входила в состав госпредприятия «Черноморнефтегаз». В дальнейшем власти республики намерены найти инвестора для модернизации предприятия.

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