Душанбе, , 17:49 — REGNUM Правительство Таджикистана считает подземные ресурсы страны одним из главных источников богатств, учитывая наличие «огромных минеральных и неминеральных богатств, в том числе сотен месторождений цветных и чёрных металлов, драгоценных и декоративных камней, строительных материалов и других». Об этом сегодня, 14 октября, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками промышленной отрасли.

В связи с этим, глава государства заявил о том, что впредь для получения месторождения для разработки, иностранным компаниям необходимо будет соблюсти важное условие:

«В дальнейшем месторождения полезных ископаемых не будут представляться иностранным инвесторам без соблюдения условий переработки полезных ископаемых до конечного производства».

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Кроме того, по словам Рахмона, в ближайшие два-три года необходимо обеспечить конечную переработку и произведённого в стране сырья — хлопка-волокна, кокона, кожи и руд.