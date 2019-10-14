Нью-Йорк, США, , 17:49 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали первые торги недели в «красной зоне», 14 октября передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones упал на 50,16 пункта (0,19%), до 26 766,43 пункта, индекс S&P 500 упал на 4,46 пункта (0,15%), до 2965,81 пункта, индекс Nasdaq упал на 12,69 пункта (0,16%), до 8044,35 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, конец прошлой недели на Уолл-стрит ознаменовался сильным ростом основных индексов благодаря торговым переговорам Китая и США.

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