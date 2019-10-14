Аддис-Абеба, , 21:45 — REGNUM По данным Министерства горнодобывающей промышленности Эфиопии, власти страны работают над новыми правилами по расширению использования современных технологий по добыче полезных ископаемых, чтобы «спасти невозобновляемые ресурсы от расточительности добывающих компаний». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Министр горнодобывающей промышленности Эфиопии Самуэль Хуркато заявил, что страна начнет широко внедрять современные технологии и новые процедуры для рационального использования невозобновляемых минеральных ресурсов, чтобы снизить подверженность сектора расточительности компаний и коррупции властей.

Министр сказал, что совсем недавно Эфиопия внедрила современную систему лицензирования и базы данных по добыче полезных ископаемых на основе кадастров. Система позволяет инвесторам видеть различные инвестиционные возможности, запрашивать лицензию из того места, где они живут, и оплачивать платежи простым и понятным способом.

Кроме того, по словам министра, Эфиопия работает над созданием конкурентоспособной на мировом уровне структуры инвестиций в горнодобывающую промышленность и формализацией традиционной системы добычи полезных ископаемых с пересмотром технологий добычи.

Он отметил, что в стране было введено в действие измененное Постановление Совета Министров Эфиопии о правилах регулирования сделок по добыче и продаже минеральных ресурсов.