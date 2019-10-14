Аддис-Абеба, , 21:55 — REGNUM Администрация регионального государства Эфиопии Оромо безвозмездно передала 114 новейших тракторов американского производства John Deere 114 предприятиям в западной части штата района Арси. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Заместитель главы администрации регионального правительства Шимелес Абдисса вручил ключи от тракторов мощностью 75 л.с. директорам предприятий на церемонии, которая состоялась в оромийском городе Шашемене.

Абдисса по этому случаю заявил, что в настоящее время властями штата Оромо ведутся масштабные работы по механизации сельскохозяйственных работ в региональном государстве. По его словам, в ближайшее время государство будет импортировать сельскохозяйственную технику общей стоимостью в 120 млн долларов США.

Заместитель главы штата Оромо также посетил завод по сборке сельскохозяйственной техники в городе Кегне. В 2019/2020 финансовом году недавно открытый завод планирует собрать 2000 тракторов для удовлетворения потребностей внутреннего сельскохозяйственного рынка Эфиопии.