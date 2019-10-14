Белгород, , 17:45 — REGNUM Белгородская область заняла седьмое место по вводу жилья в России. Об этом сообщили 14 октября в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта. По статистике, на каждого жителя области приходится 31,4 кв. метра жилья.

С июля 2018 года по июнь 2019 года в области введено 0,818 кв. метра жилой недвижимости на человека. Уровень обеспеченности жильём составляет 31,4 кв. метра на одного человека. Это один из самых высоких показателей в стране. С 1 января по 1 октября 2019 года на территории Белгородской области введено 857 тыс. кв. метров жилья, 87% из них — индивидуальное строительство.

Регион также находится в пятёрке субъектов-лидеров по вводу индивидуальных жилых домов из расчёта на одного жителя.