Москва, , 17:26 — REGNUM Российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила о появлении в сети интернет сайта, который использует бренд компании, но не имеет к ней никакого отношения. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

В сообщении сказано, что в сети интернет появился сайт, который не имеет никакого отношения к организациям группы «Лукойл». Речь идет о сайте http://lukoil-products.com. Этот сайт незаконно использует фирменный стиль, товарный знако и логотип «LUKOIL».

В компании призвали не доверять размещенной на данном сайте информации. Также в «Луколей» подчеркнули, что не несут ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации, полученной из недостоверных источников.