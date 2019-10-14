Москва, , 17:21 — REGNUM Инфляция в России в сентябре замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,3% в августе. Такие данные приводятся в новом докладе Банка России «Динамика потребительких цен».

«В сентябре 2019 года потребительские цены в среднем снизились на 0,2%. Годовая инфляция замедлилась на 0,3 процентных пункта и составила 4,0% при снижении годовых темпов роста цен на основные группы товаров и услуг», — говорится в докладе.

Подчёркивается, что ценовая динамика оказалась существенно ниже ожиданий Центробанка, что «отражало преобладающее воздействие совокупности дезинфляционных факторов, в то время как проинфляционные риски не реализовались».

Отмечается, с учётом наблюдаемой ценовой динамики прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год может быть пере­смотрен в сторону понижения на следующем заседании совета директоров.

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