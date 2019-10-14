Москва, , 17:02 — REGNUM Совет Думы принял решение перенести обсуждение в первом чтении законопроекта о реформировании тарифов ОСАГО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Страховка ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассмотрение правительственного законопроект по ОСАГО переносится», — сказал Жуков журналистам.

Законопроект, устанавливающий новые принципы автострахования, Госдума планировала обсудить в первом чтении 15 октября. Однако у парламентариев возникло слишком много вопросов к инициативе. Законопроект одновременно меняет слишком много параметров: увеличивается сумма возмещения за причинение вреда здоровья и жизни, отменяются территориальный коэффициент и коэффициент мощности, расширяется базовый коридор. Эксперты заговорили о росте стоимости полиса.

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