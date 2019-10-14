Псков, , 17:00 — REGNUM На реализацию программы индивидуального социально-экономического развития Псковской области получит из федерального бюджета 10 млрд рублей в течение пяти лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании администрации региона

«Это, конечно, меньше, чем мы ожидали, но и эти средства — достаточно серьезная помощь. Помимо этой суммы мы можем рассчитывать и на нефинансовые меры поддержки», — отметил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что Псковская область будет включена во все федеральные программы, а руководители министерств и ведомств помогут с решением организационных вопросов.

Среди таких вопросов Ведерников назвал снижение пошлин на сырьё для легкой промышленности.

Напомним, Псковская область вошла в число десяти регионов России, которым понадобились индивидуальные программы развития и министры-кураторы. Это также Чувашия, Калмыкия, Марий Эл, Курганская область, Алтай, Карелия, Тува, Алтайский край и Адыгея.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поставил задачу руководству этих регионов завершить работу над индивидуальными программами развития. Окончательная защита программ развития состоится в правительстве России в конце октября.

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