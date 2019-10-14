Рязань, , 17:15 — REGNUM Проект мультимодального комплекса «Сухой порт «Рязань» представили на заседании Торговой палаты Люксембурга. В Герцогство с официальным визитом прибыла делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым. В программе запланирован ряд деловых переговоров и бизнес-встреч, сообщили 14 октября в пресс-службе регионального правительства.

Рязанская делегация обсудила с директором люксембургской Торговой палаты Карло Телен возможность участия инвесторов Герцогства в перспективных проектах региона. Особенное внимание уделяется сфере логистики. Мультимодальный комплекс «Сухой порт «Рязань» предусматривает создание трёх тысяч новых рабочих мест. Для запуска проекта необходимо пять миллиардов рублей инвестиций.

«Мы настроены на развитие деловых и культурных связей с Люксембургом. Сегодня на площадке Торговой палаты в рамках бизнес-миссии свои предложения также презентуют рязанские предприниматели. Самым интересным из них окажем полную поддержку. В будущем году ждём ответный визит люксембургской бизнес-миссии в Рязань на Дни международного бизнеса», — уточнил глава региона.

Официальный визит рязанской делегации продолжится в Бельгии. В составе участников — представители предприятий региона, руководитель областной Торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов, заместитель председателя регионального правительства Светлана Горячкина.