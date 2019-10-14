Москва, , 16:53 — REGNUM Численность официально безработных граждан в России за неделю со 2 по 9 октября снизилась на 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По данным ведомства, на 9 октября в органах службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 647,75 тысячи человек.

За неделю снижение численности безработных зафиксировано в 72 регионах, наиболее значительное — в Амурской, Кировской, Курганской, Курской, Новгородской, Орловской и Псковской областях, Алтайском крае, Марий Эл и Еврейской автономной области.

Рост численности безработных отмечен в 11 региона. Наибольший рост показателя произошёл в Севастополе, Чукотском автономном округе, Камчатском крае и Мурманской области.

В Магаданской области и Республике Коми число безработных за неделю не изменилось.

По оперативным данным Минтруда, на 9 октября уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от экономически активного населения. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,71 млн единиц.