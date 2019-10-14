Чебоксары, , 16:43 — REGNUM В Чебоксарах в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление «Байконур-Чебоксары» («ЖЭУ «Байконур-Чебоксары») прошли торги по продаже дебиторской задолженности, в структуре которой — задолженности 217 физлиц. Покупателем выступила энергосбытовая компания, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги были выставлены права требования к физическим и юридическим лицам (дебиторская задолженность) в размере 2 173 297,99 рублей. Начальная стоимость лота определена в сумме 151 037,1 рублей — эту цену, не увеличив ни на копейку, предложило акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», которое стало единственным участником торгов. С ним и заключается договор купли-продажи.

Согласно отчёту оценщика, ранее были оценены права «ЖЭУ «Байконур-Чебоксары» по неисполненным денежным обязательствам к должникам — юридическим и физическим лицам. Из них пять юрлиц и 217 физлиц. На долю населения приходится 1 856 944,15 рублей задолженности.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление «Байконур-Чебоксары» признано банкротом в июне 2017 года, открыто конкурсное производство. В феврале 2019 года конкурсный управляющий уведомил об обращении в Арбитражный суд Чувашии с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих должника лиц и взыскании в солидарном порядке 35 676 771,15 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах прошло очередное собрание кредиторов акционерного общества «Камал». В ходе заседания кредиторы поддержали выставление на торги более 15,3 млн рублей задолженности населения за квартплату. Также кредиторы большинством голосом одобрили обращение в суд об обязании конкурсного управляющего с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

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