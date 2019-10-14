Рязань, , 16:32 — REGNUM Арбитражный суд Рязанской области признал муниципальное предприятие «Рязанская автоколонна 1310» банкротом и открыл конкурсное производство. Информация об этом появилась на официально сайте Арбитражного суда 14 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно определению суда, временный управляющий предприятия может провести собрание кредиторов. Процедура банкротства началась в октябре 2018 года. Руководство автоколонны само обратилось в суд в связи с непогашенной задолженностью на сумму 77,466 млн рублей.

Мэрия Рязани сначала планировала провести финансовое оздоровление предприятия. Но впоследствии в городе создали единого муниципального перевозчика на базе МУП «Управление рязанского троллейбуса», которому и было передано имущество автоколонны.