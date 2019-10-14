Калининград, , 16:06 — REGNUM

Собранный намолоченный урожай зерновых в Калининградской области составил 588 тыс. тонн в бункерном весе, что в два раза больше рекордного показателя прошлого, 2018 года. Всего убрано свыше 112,5 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 88% от посевной площади. Об этом сегодня, 14 октября, во время оперативного совещания регионального правительства сообщила министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

«В настоящее время продолжается уборка кукурузы и гречихи. Общий прогнозный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составит 600 тысяч тонн в весе после доработки или 650 тысяч тонн в первоначально оприходованном весе. Это наивысшие показатели за всю историю Калининградской области», — сказала Шевцова.

Средняя урожайность составляет 52,3 центнера с гектара. Этот показатель является вторым по России. На 8% возросла посевная площадь овощей открытого грунта. Овощей закрытого грунта собрано 3 707 тонн, это на 63% больше, чем год назад.