Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM 12 муниципалитетов Ростовской области получат около 7 млн рублей. Средства, выделенные из резервного фонда региона, пойдут на исполнение депутатских наказов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 14 октября.

В частности, деньги предназначены на закупку оборудования для больниц Боковского, Зимовниковского районов, а также города Зверево. Средства будут направлены на оснащение объектов образования, культуры и соцзащиты восьми муниципальных образований.

Оборудование также получат экстренные службы Кагальницкого района.