Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM «Лыжная стрела» соединит Ростов-на-Дону и курорт «Роза Хутор». Курсировать электропоезд начнёт накануне новогодних и рождественских праздников — 20 декабря, сообщает пресс-служба СКЖД.

«Пассажиры поезда смогут бесплатно провезти с собой зимний спортивный инвентарь (лыжи и сноуборды)», — уточнили в СКЖД.

Добраться до горнолыжного курорта можно будет, купив билет в плацкартный или купейный вагоны. Также в составе поезда предусмотрен вагон для людей с ограниченными возможностями здоровья.