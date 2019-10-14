Берлин, , 15:57 — REGNUM Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания. Об этом 14 октября сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Выводы были сделаны изданием в связи с принятием германскими властями решения, вопреки рекомендациям США, снизить требования безопасности для телекоммуникационных систем страны. Отмечается, что это позволит Huawei поставлять компоненты для системы 5G.

Также сообщается, что данное решение принято при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая опасается испортить отношения с Китам.

«Союз с США стоит все меньше и меньше», — отмечает издание.

Напомним, в мае власти США внесли Huawei в «чёрный список» после обвинений в том, что в оборудование, поставляемое китайской компанией якобы используется также для шпионажа. Американским фирмам запретили сотрудничать с Huawei, а фирмы из других стран также могут попасть под санкции за продажу ей своей продукции, в производстве которых используются американские технологии.