Москва, , 15:48 — REGNUM В Москве растёт количество граждан, которые арендуют у города земельные участки для индивидуального строительства жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Среди участников городских торгов все более востребованными становятся земельные участки, предлагаемые в аренду для строительства индивидуальных жилых домов. С начала года по итогам проведенных торгов на право аренды участков для ИЖС было арендовано 29 объектов общей площадью 3,64 гектар. Основная часть земель расположена в Троицком административном округе», — сообщил Ефимов.

Как отметил заместитель мэра столицы, с 2017 года число арендованных участков в городе возросло в четыре разы. При этом наиболее популярной территорией для строительства собственного жилья стала Новая Москва, на которую приходится примерно половина всех арендованных под эти цели участков.

«Это связано не только с удачным местоположением объектов, но и привлекательной ценой: по итогам последних аукционов в среднем годовая аренда участка площадью порядка 0,1 гектара обошлась в 250 тыс. рублей», — сообщил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

По условиям договора аренды победители торгов должны построить капитальные объекты на участках в течение полутора лет. После этого они вправе выкупить землю у города, или заключить договор долгосрочной аренды на 49 лет.

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