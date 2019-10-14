Буденновск, Ставропольский край, , 15:40 — REGNUM Строительство завода по первичной переработке хлопка-сырца запланировано на Ставрополье в 2020 году. В настоящее время инвестор прорабатывает технико-экономические показатели будущего предприятия, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что после уборки хлопка-сырца проводится его первичная обработка или джинирование (по названию очистительной джин-машины) сырья для получения хлопкового волокна, которое высоко востребовано хлопкоперерабатывающими предприятиями легкой промышленности.

Сегодня на Ставрополье хлопчатник возделывался в АО СХП «Терский» Буденовского муниципального района на площади 31,1 га. В ближайшей перспективе предприятие планирует создать собственную мелиоративную сеть, что позволит увеличить посевы хлопчатника более чем на 1 тыс. га.

«Уже сегодня можно утверждать: в среднесрочной перспективе в крае появится новое направление растениеводства», — пояснил министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников.

Кроме того, АО СХП «Терский» планирует доработать технологию возделывания культуры, сократив тем самым агротехнические сроки уборки и снизив потери.

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