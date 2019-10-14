Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Азовский бассейновый филиал Росморпорта приступил к ремонтным дноуглубительным работам на перекате Донецкий реки Дон, сообщает 14 октября пресс-служба предприятия.

Восстановление судоходных глубин на этом участке выполняется впервые. Как следует из сообщения, работы по дноуглублению будут продолжаться поэтапно в течение десяти лет. На первом этапе, который продлится до 30 ноября, планируется извлечь до 60 тыс. кубометров донного грунта.

В результате ремонтных работ глубины на судоходном участке переката Донецкий будут доведены до навигационных значений 4 м, что обеспечит безопасность мореплавания и будет способствовать стабильному грузообороту морских портов Ростов-на-Дону и Азов.

Вместе с тем, текущие работы являются стартовым этапом в проекте по сокращению числа участков, ограничивающих судоходство, отметили на предприятии. В будущем специалисты Росморпорта планируют приступить к изменению габаритов судоходного участка реки Дон.

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