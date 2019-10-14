Прага, , 15:25 — REGNUM Как рассказал в интервью Info.cz президент чешской Ассоциации агентств по трудоустройству Радован Буркович, посредническими агентствами в Чехии было трудоустроено около 250 тысяч иностранцев, но ещё столько же или больше работают нелегально. Чаще всего это граждане Украины.

«Могу назвать три способа, которые украинцы используют для нелегального трудоустройства в Чехии. Первый — приезд на 90 дней в рамках безвизового режима и работа, например, в отеле. То есть, иностранец и живет в отеле, и работает в нём. Второй способ используют те, у кого есть польские рабочие визы. Также немало тех, у кого есть фальшивые венгерские удостоверения личности. Их очень сложно выявить, хотя эти люди не знают венгерского языка. Они платят мафии до двух тыс. евро, чтобы попасть в ЕС. Они знают, что затраты окупятся», — приводит слова Бурковича издание prague-express.cz.

По словам Бурковича, чешской экономике нужны сотни тысяч работников, и обсуждаемое повышение квоты для граждан Украины до 40 тысяч человек не решит проблему.

Ранее МВД, министерство труда и социальных дел, Управление по трудоустройству, Государственное управление инспекции труда, Полиция по делам иностранцев, Таможенная служба Чехии опубликовали совместное заявление, в котором выражают обеспокоенность растущим количеством граждан Украины, работающих в Чехии по польской визе.

«Действительное разрешение на пребывание, выданное в другом государстве ЕС, позволяет гражданину третьей страны временно находиться в Чехии, но не работать. Для трудоустройства необходимо разрешение на работу, выданное чешскими органами, если иное не предусмотрено законом», — говорится в заявлении.

На начало 2019 года в Чехии было 564 тысячи иностранцев, имеющих разрешение на пребывание в стране. За первое полугодие были трудоустроены 700 тысяч иностранцев. 60% работающих в Чехии иностранцев — граждане стран ЕС, которым разрешение на работу не требуется.