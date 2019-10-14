Москва, , 15:22 — REGNUM В России по программе сертифицированных машин с пробегом Volkswagen Das WeltAuto в сентябре 2019 года впервые было продано свыше тысячи авто. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Продажи сертифицированных авто составили за отчетный период 1014 экземпляров. С января 2019 года по этой программе было продано свыше 5 000 автомобилей Volkswagen.

Напомним, по условиям Volkswagen Das WeltAuto клиенты получают на год послегарантийную поддержку, которая по сути является аналогом гарантии производителя. Кроме того, если на машину еще не закончилась заводская гарантия, то клиент получает еще один год послегарантийной поддержки. В России в программе участвуют свыше 100 дилеров.

Программа снижает риски при приобретении подержанных автомобилей и гарантирует качество авто. Все машины проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen.

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