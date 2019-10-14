Сеул, , 15:25 — REGNUM В четвертом квартале текущего года индекс ожидаемой деловой активности (BSI) составит 72 пункта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской торгово-промышленной палаты.

По их словам, по сравнению с предыдущим кварталом данный показатель сократится на 1 пункт.

Известно, что при составления индекса учитывалось мнение представителей 2200 компаний по всей стране.

Представители палаты отметили, что рост частного сектора ослаб из-за замедления темпов мировой экономики, сокращения экспорта и сокращения прибыли компаний на 37%. Также на данный показатель оказали влияние торговый спор США и Китая, натянутые отношения Южной Кореи и Японии.

Согласно результатам опроса, 62,5% респондентов сообщили, что в четвертом квартале года не смогут достичь целевых показателей.

Также среди задач по активизации экономики представители компании выделили: гибкость рынка труда (45,9%), реформирование системы регулирования (23,5%), улучшение условий финансирования (21,2%), поддержку НИОКР (9,4%).

Отметим, что индекс ожидаемой деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрят в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.