Магас, , 15:12 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт продажи санкционной продукции. На одном из рынков города Назрани продавали сливочное масло из Финляндии, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе Минераловодской таможни.

Всего было обнаружено 206 кг масла. Как установлено, продавец приобрел его у неустановленного мужчины. При этом какие-либо сопроводительные документы на продовольственную продукцию отсутствовали. Продавца привлекла низкая цена на него. О том, что масло из Финляндии запрещено к ввозу и продаже на территории России, владелец торговой точки не знал.

По итогам проверочных мероприятий, «запрещенка» была изъята и уничтожена по решению Россельхознадзора по Ингушетии.

Всего, как сообщила представитель пресс-служба таможни, в 2019 году было изъято и уничтожено на территории региона более двух тонн санкционной продукции, в том числе польские яблоки, перец и молочные продукты.