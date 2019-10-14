Москва, , 15:07 — REGNUM Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 октября обсудят в первом чтении законопроект, обязывающий банки информировать клиентов о блокировке платежей и переводов, а также сообщат причину таких действий. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Центробанк установил правила, в соответствии с которыми недобросовестные или сомнительные переводы и платежи могут блокироваться. И зачастую возникает ситуация, что у граждан блокируют тот или иной платеж или платежные средства без всякого объяснения», — заявил Исаев.

При этом, по его словам, некоторые банки дают такие объяснения, но не все — часть кредитных организаций вправе отказать клиентам в объяснении причин блокировки платежа или перевода.

«Законопроект обязывает соответствующую кредитную организацию в случае, если она осуществила блокировку, немедленно известить клиента в различной форме — это может СМС-сообщение, это может быть звонок, — о том, почему это произошло и о том, что это произошло. Чтобы соответствующих негативных сюрпризов у граждан не было», — объяснил Исаев.