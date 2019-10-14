Эр-Рияд, , 15:05 — REGNUM Атомная электростанция может быть построена в Саудовской Аравии при участии Росатома в рамках международной кооперации. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев 14 октября журналистам в Эр-Рияде.

По его словам, принятие решения о строительстве саудовской АЭС ожидается не ранее конца 2020 — 2021 года, соответствующий тендер еще идет. Вероятно, саудовская сторона будет настроена на международный комбинированный проект, предположил он.

Росатом готов работать согласно предложению саудовской стороны и готов кооперироваться с компаниями из США, Европы и Азии, добавил Лихачев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Саудовскую Аравию прибыл президент РФ Владимир Путин. По итогам официального визита ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих соглашений.

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