Абу-Даби, , 14:48 — REGNUM Россия заинтересована в сотрудничестве с Объединёнными Арабскими Эмиратами по созданию сверхзвукового пассажирского самолёта. Об этом 14 октября сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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Как уточнил глава федерального ведомства, инвестиции в совместный проект по созданию бизнес-джета на первом этапе оцениваются в $100 млн. Эти средства потребуются для создания демонстратора, который может появиться уже в 2023 году.

«Если демонстратор полетит в 2023 году, мы должны потратить шесть с чем-то миллиардов рублей, сами или совместно», — приводит РИА Новости слова Мантурова.

Сам самолёт может быть создан в 2027 году. При этом министр подчеркнул, что у ОАЭ «есть все предпосылки», чтобы стать заказчиком такого воздушного судна. В свою очередь, Россия, чтобы получить инвестиции ОАЭ, должна будет развивать компетенции по созданию джета в Эмиратах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Российско-Эмиратской межправительственной комиссии в ОАЭ глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что одним из приоритетных направлений сотрудничества РФ с ОАЭ является гражданская авиация. По его словам, сейчас рассматривается возможность поставки российских самолётов и широкой линейки вертолётной техники в ОАЭ, а также создание новых образцов и моделей для продвижения на внешние рынки.