Пекин, , 14:46 — REGNUM Продажи легковых автомобилей в сентябре 2019 года в Китае упали на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Всего на китайском авторынке за первый осенний месяц 2019 года было продано 1 929 167 легковых автомобилей.

За первые три квартала 2019 года продажи легковых машин в Китае упали на 11,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В количественном выражении это составило 15 273 279 экземпляров.

Продажи всех видов транспортных средств в Китае за прошлый месяц также упали на 5,2% — до 2,271 млн автомобилей. За период с января по сентябрь реализации автомобилей снизилась на 10,3%, до 18,371 млн экземпляров.

Напомним, по данным национальной ассоциации автопроизводителей Европы, по итогам сентября 2019 года российский авторынок занял четвертое место в рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы.

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