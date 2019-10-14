Минск, , 14:37 — REGNUM Программа действий по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства Белоруссии и России предусматривает лишь «гармонизацию», а не полную унификацию денежно-кредитной политики и банковского надзора. Об этом 14 октября в Минске заявил замглавы Нацбанка Белоруссии Сергей Калечиц.

«Моменты, которые просматриваются, — это выработка гармонизированных подходов к проведению монетарной политики, вопросы гармонизации подходов к банковскому надзору, — сказал Калечиц. — Они не единые, не одинаковые, но близкие, чтобы просто создать удобство и для предприятий, и для банков».

«Если мы хотим гармонизировать подходы к проведению банковского надзора, то должен быть некий план действий: какой путь пройти каждой стране, что поменять в своем законодательстве, чтобы обеспечить, подчеркну еще раз, не полную унификацию, а хотя бы гармонизацию для достижения близких принципов», — цитирует госинформагентство БелТА зампреда НБРБ.

Напомним, 6 сентября главы правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали программу действий и «дорожные карты» по углублению экономической интеграции. Подписание пакета документов Владимиром Путиным и Александром Лукашенко запланировано на 8 декабря — день 20-летнего юбилея подписания договора о создании Союзного государства.