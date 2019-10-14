Сеул, , 14:40 — REGNUM Делегация из Южной Кореи посетит Казахстан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча представителей двух стран состоится в Нур-Султане 16 октября. Цель данного визита — поддержать выход южнокорейских водных компаний на местный ранок.

Известно, что с южнокорейской стороны во встрече примут участие представители K-water, Korea Water Partnership, а также представители девяти малых и средних предприятий страны, а с казахской — представители министерства окружающей среды и водных ресурсов, а также заинтересованные лица.

В рамках данной встречи южнокорейские компании представят свою продукцию и технологии, а представители Казахстана представят бизнес-план и план закупки оборудования для водоснабжения и канализации.

«В будущем мы намерены провести подобные встречи и в других странах Центральной Азии, чтобы поспособствовать выходу наших компаний на зарубежные рынки», — отметили в министерстве.