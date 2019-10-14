Москва, , 14:36 — REGNUM В России на 1 июля 2019 года было зарегистрировано 13 400 люксовых автомобилей (сегмент Luxury). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Причем порядка 32% от числа, зарегистрированных на российском авторынке люксовых авто, составляют модели британской марки Bentley (4300 единиц).

На второй строчке марочного рейтинга самых популярных в России автомобилей сегмента Luxury находятся автомобили Mercedes-Maybach. Их численность составляет 3 400 экземпляров — 25,5% от общего числа люксовых авто.

Тройку лидеров замыкает Maserati (1 600 ед.; 12%). На четвертом месте — Rolls-Royce (1 300 ед.).

Остальные люксовые автомобили не превышают в России в 1000 экземпляров. Среди них: Ferrari (780 ед.), Aston Martin (436 ед.) и Lamborghini (417 ед.).

Напомним, за январь-август 2019 года в России было продано на 10,7% меньше автомобилей сегмента Luxury, чем за тот же период 2018 года.

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