Москва, , 14:30 — REGNUM РФ стоит перенять мировые практики налогообложения холдингов, чтобы вернуть капитал в страну и привлечь новые инвестиции. Об этом журналистам заявил глава РСПП Александр Шохин по итогам обсуждения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

«Для нас важно, безусловно, превышение привлекательности российской налоговой юрисдикции. Здесь на повестке дня у нас с правительством уже давно находится целый ряд вопросов, в частности, это механизмы налогообложения холдинговых структур», — заявил Шохин.

Так, по его словам, существующих сегодня мер по возвращению выведенного за пределы РФ капитала, а также по привлечению новых инвестиций недостаточно.

«Мы считаем, что двух специальных административных районов в Калининграде и на Дальнем Востоке, на острове Русский, пока еще недостаточно, не все компании могут воспользоваться этим инструментарием. А вот если использовать лучшие мировые неофшорные практики налогообложения холдингов и применить их в РФ, то мы считаем, что приток инвестиций и возврат капитала будет более существенным», — отметил Шохин.