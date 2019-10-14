Сыктывкар, , 14:22 — REGNUM Четыре земельных участка с залежами нефти и газа выставлены на продажу в Коми. О проведении аукциона на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья объявил департамент по недропользованию Северо-Западного федерального округа, сообщает БНК.

Первый участок площадью 565 кв километров расположен в 30 километрах северо-западнее Вуктыла. Извлекаемые ресурсы составляют 0,8 млн тонн нефти категории D1 (перспективные), 0,3 млн тонн нефти категории D2 (прогнозируемые), 1,9 млрд кубометров газа категории D1 (перспективные) и 0,7 млрд кубометров газа категории D2 (прогнозируемые). Его стоимость оценена в 1,67 млн рублей.

Второй участок расположен в Вуктыльском и Печорском районе в 65 километрах к югу от Печоры. Его площадь — 807 квадратных километров. Извлекаемые ресурсы составляют 1,1 млн тонн нефти категории D1 (перспективные), 0,4 млн тонн нефти категории D2 (прогнозируемые), 2,6 млрд кубометров газа категории D1 (перспективные) и 1,4 млрд кубометров газа категории D2 (прогнозируемые). Размер платежа за пользования участком составляет 2,35 млн рублей.

Третий участок находится в 2 км от Вуктыла на левом берегу реки Печоры. Его площадь — 611 квадратных километров. Извлекаемые ресурсы составляют 0,9 млн тонн нефти категории D1 (перспективные), 0,3 млн тонн нефти категории D2 (прогнозируемые), 2,1 млрд кубометров газа категории D1 (перспективные) и 0,9 млрд кубометров газа категории D2 (прогнозируемые). Его цена определена в 1,85 млн рублей.

Четвертый участок стоимостью 1,99 млн рублей расположен в 23 километрах севернее Вуктыла. Его площадь — 652 квадратных километра. Извлекаемые ресурсы составляют 1 млн тонн нефти категории D1 (перспективные), 0,3 млн тонн нефти категории D2 (прогнозируемые), 2,2 млрд кубометров газа категории D1 (перспективные) и 1 млрд кубометров газа категории D2 (прогнозируемые).

Аукционы состоятся 6 декабря, по всем участкам срок эксплуатации определен в 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Коми расположена часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Суммарное количество извлекаемых запасов нефти превышает 600 млн тонн. Объем запасов газа составляет около 140 млрд кубометров. В 2017 году добыча нефти велась на 84 месторождениях и составила 14 млн тонн нефти.