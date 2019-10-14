Пермь, , 14:20 — REGNUM В центре Перми местная власть начнёт изъятие земельных участков и строений для муниципальных нужд. Документ подписан 9 октября и уже вступил в силу, сообщает издание «Business Class».

В общей сложности планируется изъять 61 объект. Совокупная площадь земли составит 21 тыс. квадратных метров. Все объекты будут выкупаться за счет бюджета после того, как пройдут рыночную оценку.

Стоит отметить, Заксобрание Пермского края ранее одобрило поправки в краевой казне, согласно которым на изъятие участков заложено около 570 млн рублей. Предполагается, что за счет изъятых участков будет благоустроена территория столицы Прикамья к 300-летию города, который Пермь отпразднует в 2023 году. В частности, в муниципалитете пройдет реконструкция улично-дорожной сети в границах зоны планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.