Москва, , 14:14 — REGNUM Наличие стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, безусловно, — отличный первый шаг в области управления большими данными, считает основатель «Студии данных» Сергей Марин. Об это он заявил ИА REGNUM 14 октября, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года».

По его словам, регулирования в этой сфере технологий остро не хватало:

«В первую очередь, регулирования требовала область, связанная с обменом данными. Для реализации успешных и полезных продуктов на базе искусственного интеллекта (AI) требуется часто объединение данных нескольких источников. До последнего времени законодательство, справедливо пытаясь защитить данные людей, скорее препятствовало построению новых продуктов. До сегодняшнего момента компаниям, владеющим данными, приходится создавать сложные схемы полуобмена. Иными словами, пока что бюрократия только препятствовала реализации многих интересных проектов».

В частности, как отметил Марин, текущее законодательство делает практически невозможным реализацию так называемых открытых фабрик данных. Когда компании делают свои данные в обезличенном виде доступными вовне, они дают таким образом другим стартапам и участникам рынка возможность придумывать и создавать продукты на базе этих данных.

«Другая проблема, которую данная стратегия поможет решить, связана с сертификацией специалистов в области искусственного интеллекта (AI). Из-за чрезвычайно высокого спроса на данных специалистов, на рынке появилось много людей, которые на самом деле не имеют необходимого опыта, но называют себя аналитиками больших данных — указ президента в какой-то степени позволит разработать стандарт по кадрам. Также появилось множество курсов, которые предлагают обучение в освоении новой профессии, часто не гарантируя необходимое качество. Наличие сертификации в данной области помогло бы решить данную проблему и повысить общее качество кадров в сфере AI», — подчеркнул Марин.

Кроме того, он обратил внимание, что на текущий момент не существует единой методики или стандарта по разработке и внедрению продуктов на основе AI. Каждая компания делает это по своему усмотрению. В результате есть много неуспешных или очень долгих проектов, которые в результате оказываются недостаточно эффективными. Эксперты ожидают, что данная программа затронет также и этот вопрос.

Напомним, что целями «Стратегии развития искусственного интеллекта» обозначены рост благосостояния и качества жизни населения, обеспечение национальной безопасности и правопорядка, достижение устойчивой конкурентоспособности экономики, включая лидирующие позиции в мире в области искусственного интеллекта.

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