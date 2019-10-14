Ульяновск, , 14:07 — REGNUM В России внедорожники Ульяновского автозавода подорожали от 5 до 20 тыс. рублей в зависимости от модели. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, цена большего числа комплектаций УАЗ «Хантер» выросла на 5 — 10 тыс. рублей, а внедорожник УАЗ «Патриот» подорожал на 10 — 10,9 тыс. рублей в зависимости от версии. Кроме того, на 20 тыс. рублей выросла стоимость всех версий УАЗ «Пикап».

Теперь УАЗ «Хантер» в России можно купить за 752 — 999,9 тыс. рублей. Неизменной осталась стоимость комплектации Классик Fleet этого внедорожника. Она обойдётся в 737 тыс. рублей.

Цена на УАЗ «Патриот» в начальной комплектации Классик Fleet составляет 819,9 тыс. рублей, а топовая версия Экспедиционный/Максимум — 1 311,9 тыс. рублей.

Сообщается, что цены не изменились на четыре модели «Патриот» с автоматической коробкой передач, поскольку они только появились на российском авторынке в октябре 2019 года. Цена на эти версии составляет от 1 034 до 1 298 тыс. рублей.

УАЗ «Пикап» продается теперь по цене от 839,9 до 1 219,9 тыс. рублей.

Напомним, все внедорожники Ульяновского автозавода идут с 2,7-литровым мотором, мощность которого составляет 135 или 150 л. с.

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