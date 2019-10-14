Великий Новгород, , 14:00 — REGNUM Новгородская область подала заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ), которая охватит Великий Новгород, Новгородский и Чудовский районы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 октября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он пояснил, что в 2018 году обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о «разморозке» этого формата, так как в сравнении с соседями — Ленинградской и Псковской областями, где ОЭЗ есть, Новгородская область находится в проигрышной ситуации.

По словам Никитина, процесс создания ОЭЗ «не очень быстрый»: вопрос согласования в федеральном правительстве может занять до полугода.

Новгородский губернатор также не ожидает моментального эффекта от создания ОЭЗ, но уверен, что появление такой зоны в регионе выровняет ситуацию с конкуренцией между соседними регионами на Северо-Западе России.

«Особая зона удобна для высокотехнологичных предприятий и для предприятий, которые значимую часть своей продукции отправляют на экспорт», — подчеркнул Андрей Никитин и сообщил о скором создании в регионе предприятия по разработке микросхем для космической техники.

«Вот для таких предприятий и нужны особые экономические зоны», — пояснил он.

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