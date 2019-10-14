Эр-Рияд, , 13:57 — REGNUM Применяемые в железнодорожной отрасли российские технологии и системы безопасности заинтересовали Саудовскую железнодорожную компанию, сообщает 14 октября пресс-служба Российской железнодорожной компании.

Накануне главы двух компаний и председатель правления Российского фонда прямых инвестиций подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на совместное расширение железнодорожной сети SAR и проекты, связанные с программой «Видение 2030», включая поставку железнодорожной продукции.

«Весь накопленный опыт, прогрессивные наработки и технологии мы готовы предложить саудовской стороне в формате долгосрочного партнерства и внедрить на территории Саудовской Аравии», — прокомментировал подписание документа глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Отмечается, что в перспективе сторонами может быть рассмотрена возможность поставок российских систем для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов. Кроме того, сотрудники саудовской компании могут пройти обучение у российских специалистов.

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