Ашхабад, , 13:56 — REGNUM В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении за минувшую неделю иностранные бизнесмены и туркменские коммерсанты заключили с местными предприятиями 23 контракта на общую сумму $2 млн 189 тысяч (140,6 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли предприниматели из России, Китая, Узбекистана, Афганистана, Турции, США, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов, которые пожелали приобрести сжиженный газ, листовое стекло, хлопчатобумажную ткань, хлопчатобумажную пряжу и хлопковый улюк (недоразвитые семена хлопчатника).

Также туркменские коммерсанты приобрели для нужд внутреннего рынка Туркмении автомобили, полиэтилен высокой плотности и хлопковое волокно.