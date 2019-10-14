Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Зарегистрированная в Абу-Даби (ОАЭ) инвестиционная компания Mubadala Investment Company договорилась с фондом под управлением Morgan Stanley о выкупе у последнего 49%-ной доли в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Галерея» на Лиговском проспекте Петербурга.

«Юридически сделка еще не закрыта, но стороны считают ее фактически состоявшейся», — сообщило 14 октября издание «Ведомости».

Mubadala Investment Company основана правительством эмирата Абу-Даби. В Петербурге компания владеет 25% управляющей компании аэропорта «Пулково», сетями медицинских и фитнес-центров.

ТРЦ «Галерея» был открыт в 2010 году, в нем расположено 93 тыс. кв. метров сдающихся в аренду площадей. В 2011 году «Галерею» за 1,1 млрд долларов приобрел фонд Morgan Stanley. Продажа половины доли в «Галерее» может стать одной из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости Петербурга.