Черкесск, , 13:47 — REGNUM Две золотые медали увезли в Карачаево-Черкесию участники всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». Наград были удостоены сельхозпредприятия республики — ООО «Сады Карачаево-Черкесии» и ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод», сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Кроме того, в рамках выставки было подписано два соглашения о сотрудничестве. Одно из них — с АО «Россельхозбанк». Минсельхоз КЧР договорился о совместных мерах при реализации экспортных проектов.

Второе соглашение было заключено с Национальным союзом агростраховщиков. Оно касается сотрудничества в области сельскохозяйственного страхования. Аграрии республики заинтересованы в поддержке государства в случае неурожая по объективным причинам.

Всего стенд Карачаево-Черкесии на выставке «Золотая осень» посетили около 100 тыс. человек.