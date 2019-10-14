Вильнюс, , 13:43 — REGNUM Газовоз Coral Favia сегодня, 14 октября доставил из российского Высоцка очередную небольшую партию сжиженного природного газа от компании «Новатэк», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Новая партия составила порядка 9,5 тыс. кубометров газа, а на этой неделе ожидается ещё одна партия от «Новатэк».

Традиционно компания-оператор СПГ-терминала в Клайпеде Klaipėdos nafta не комментирует, кто является заказчиком партии ссылаясь на коммерческую тайну. Предположительно, им является единственный в Прибалтике завод по производству азотных удобрений Achema.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. В итоге в Литве стали поставлять на свой газовый терминал сжиженный газ от «Новатэк» и, по некоторым официально не подтверждённым данным, от Газпрома — с СПГ-терминала в Калининграде «Маршал Василевский».