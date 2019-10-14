Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM Необходимость общественных туалетов в Ростове-на-Дону власти поставили под сомнение. Заместитель сити-менеджера по экономике Светлана Камбулова заявила, что кабинки городу-миллионнику пока не нужны.

«Давайте честно. Вот приехали мы в Рим, идём с вами по городу. Ну, неужели на каждом метре стоит биотуалет? Люди заходят в кафе. И у нас так можно. Только при проведении крупных массовых мероприятий мы выставляем кабинки. Они у города есть в достаточном количестве», — цитирует чиновницу портал donnews.ru.

По её словам, кабинки будут портить внешний вид улиц.

Вместе с тем инвесторы не готовы вкладывать средства в установку кабинок, так как этот бизнес считается убыточным.