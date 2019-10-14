Берлин, , 13:37 — REGNUM Самой популярной маркой на немецком авторынке по итогам сентября 2019 года стал Volkswagen. Об этом сообщили в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA).

За отчетный период в Германии было продано 39 750 автомобилей Volkswagen, что выше результата годичной давности на 96%.

На втором месте по популярности находится компания Mercedes-Benz, чьи продажи в сентябре в Германии выросли на 20% и составили 26 853 экземпляра.

Замыкает тройку лидеров самых продаваемых марок на немецком авторынке бренд BMW. Реализация этой компании составила 19 881 экземпляр (-18,9%).

На четвертом и пятом местах Ford (18 853 ед., +25,6%) и Opel (18 488 ед., — 9,1%) соответственно.

Напомним, за сентябрь 2019 года в Германии было продано 244 622 автомобилей, что выше на 22,2%, чем в сентябре 2018 года. За три квартала 2019 года реализация на немецком авторынке возросла на 2,5%, до 2 млн 740 тыс. 158 единиц (+2,5%). В Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) считают, что это лучший результат за последние 10 лет.

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