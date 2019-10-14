Мпанда, , 13:45 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули официально представил проект строительства электростанции мощностью 132 МВт в области Катави на западе страны. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление президента, сделанное им 11 октября в городе Мпанда в ходе своего официального визита в область Катави.

По словам президента, электростанция поможет сэкономить более 5,5 миллиардов танзанийских шиллингов (2,3 миллионов долларов США), которые выделялись на закупку топлива для электрогенераторов.

«Действительно, новая область Катави столкнулась с проблемой нехватки электроэнергии, но мысля в контексте современности и нашего плана по индустриализации, проблема не могла быть решена электрогенераторами», — заявил Магуфули.

Несмотря на то, что потребность области в электроэнергии составляет 5 МВт, электростанция на 132 МВт может стать стимулом для промышленного развития региона, считает президент.

«Поэтому теперь вы можете пользоваться сэкономленными 5,5 миллиардами танзанийских шиллингов (2,3 миллионов долларов США) для повседневных нужд, таким образом все должно измениться», — подчеркнул Магуфули.

Он добавил, что реализация проекта рассчитана на десять месяцев, ссылаясь на слова министра энергетики Танзании Медарда Калемани. Строительство электростанции должно завершиться в мае 2020 года, отметил Магуфули, добавив, что тогда жители смогут полностью отказаться от использования топлива. Он также сообщил, что стоимость строительства электростанции составит 137 миллиардов танзанийских шиллингов (59,7 миллионов долларов США).