Москва, , 13:17 — REGNUM Самым популярным автомобилем с пробегом по итогам сентября 2019 года на вторичном авторынке Москвы стал Hyundai Solaris. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В сентябре 2019 года в столице было перепродано 553 Hyundai Solaris, что на 0,7% выше, чем год назад.

На втором месте также оказалась модель из Южной Кореи — KIA Rio, чьи перепродажи составили 544 экземпляра, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом.

Ford Focus — лидер продаж прошлого года, занял третье место в топе самых продаваемых машин на вторичном рынка столицы. За первый осенний месяц 2019 года было перепродано на 19% меньше автомобилей американского бренда — всего 541 экземпляр.

Зато выросли перепродажи чешской модели Skoda Octavia — на 8%, до 463 единиц. Замыкает пятерку лидеров седан Toyota Camry, чьи продажи на вторичном авторынке Москвы составили 419 экземпляров (+27%).

Далее идут: Mercedes-Benz E-Класс (358 шт.; +8,2%), Volkswagen Polo (329 шт.; +21%), BMW 5-Серии (296 шт.; — 8,4%), KIA Ceed (278 шт.; +19%) и Opel Astra (271 шт.; — 10,6%).

Напомним, по итогам трех кварталов в Москве было продано 191 563 автомобилей с пробегом, что соответствует уровню перепродаж прошлого года.

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