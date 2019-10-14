Москва, , 13:09 — REGNUM В ходе минувших переговоров США и Китай сделали шаги навстречу друг другу и пришли к предварительным договоренностям по ряду вопросов. Первая часть сделки может быть подписана в следующем месяце в рамках саммита АТЭС. В целом итоги встречи можно оценить как положительные, ведь стороны все-таки пришли к некоторому прогрессу, а повышения тарифов, которое было запланировано на 15 октября, не состоится. Но затяжной характер сделки способствует сохранению неопределенности на этом фронте и ограничивает позитивную реакцию рисковых активов, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По его словам, это видно в том числе по динамике нефтяных котировок. Brent, которая в пятницу поднялась в район 60,60 долларов за баррель, в понедельник сползает к отметке 60 долларов, торгуясь с медвежьим уклоном. Локальное давление на баррель оказывают слабые китайские данные по импорту и экспорту — показатели упали на 8,5% и 3,2% против прогноза — 5,2% и — 3,0% соответственно.

Также Геннадий Николаев считает, что не в пользу роста цен играет и пятничный отчет Baker Hughes, который отразил рост числа буровых в США на 2 единицы, до 712 штук на прошлой неделе после семи недель падения.

«Примечательно, что с начала текущего года количество действующих установок сократилось на 173 штуки, но добыча при этом увеличилась на 900 тыс. баррелей в сутки, что говорит о повышении эффективности производства на сланцевых месторождениях. Впрочем, эффект от внушительного сокращения числа буровых все же может отразиться на показателях добычи в перспективе», — пояснил эксперт Геннадий Николаев.

По его мнению, сегодня в центре внимания участников рынка будет встреча лидеров России и Саудовской Аравии, которые обсудят геополитические вопросы и координацию усилий для стабилизации нефтяных цен. Ключевой на данном этапе остается отметка 60 долларов за баррель. Ее утрата ухудшит краткосрочную техническую картину по Brent.