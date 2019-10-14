Москва, , 13:00 — REGNUM С сентября 2017 года в России минимальная цена на Nissan Qashqai выросла на 77 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

За начальную комплектацию XE кроссовера Nissan Qashqai теперь жителям России придется заплатить 1 250 тыс. рублей. Стоит отметить, что эта версия идет с 1,2-литровым двигателем мощностью 115 «лошадей». Агрегатируется мотор с механической коробкой передач и передним приводом.

Топовая комплектация LE Top обойдется за 1 880 тыс. рублей. Она идет с двухлитровым двигателем мощностью 144 л. с., бесступенчатой коробкой передач и приводом 4×4.

Напомним, по итогам августа 2019 года Nissan Qashqai стал самой популярной моделью японской компании в России.

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